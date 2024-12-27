12 площадок определены в Нижнем Новгороде для запуска фейерверков

— Автозаводский район — в районе Паркового озера по улице Героя Смирнова;

— Канавинский район — берег Мещерского озера возле дома № 10Б по Мещерскому бульвару, пляжная зона на Мещерском озере, пляж «Озеро Больничное» у больницы № 39 по Московскому шоссе и на пляже «Березовая роща» (озеро Сортировочное);

— Ленинский район — Молитовский затон вторая линия (пляж);

— Московский район — площадка у ФОК «Юность» (Ярошенко, 5А);

— Нижегородский район — смотровая площадка на набережной Гребного канала (напротив дома № 112А).

— Приокский район — площадка в поселке Черепичный (у дома № 14);

— Советский район — парковочная зона напротив дома № 207 по улице Комсомольской (деревня Новопокровское, рядом с микрорайоном Новая Кузнечиха);

— Сормовский район — площадка в Сормовском парке;

— Новинский сельсовет — разворотная площадка за ЖК «Лайм».