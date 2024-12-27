12 площадок определены в Нижнем Новгороде для запуска фейерверков

Двенадцать площадок для организованного запуска пиротехники во время празднования Нового года и Рождества определены в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».
Запуск можно будет осуществить по следующим адресам:
— Автозаводский район — в районе Паркового озера по улице Героя Смирнова;
— Канавинский район — берег Мещерского озера возле дома № 10Б по Мещерскому бульвару, пляжная зона на Мещерском озере, пляж «Озеро Больничное» у больницы № 39 по Московскому шоссе и на пляже «Березовая роща» (озеро Сортировочное);
— Ленинский район — Молитовский затон вторая линия (пляж);
— Московский район — площадка у ФОК «Юность» (Ярошенко, 5А);
— Нижегородский район — смотровая площадка на набережной Гребного канала (напротив дома № 112А).
— Приокский район — площадка в поселке Черепичный (у дома № 14);
— Советский район — парковочная зона напротив дома № 207 по улице Комсомольской (деревня Новопокровское, рядом с микрорайоном Новая Кузнечиха);
— Сормовский район — площадка в Сормовском парке;
— Новинский сельсовет — разворотная площадка за ЖК «Лайм».
Нижегородцам рекомендует строго соблюдать и выполнять правила эксплуатации пиротехнических изделий. Следует помнить, что применение пиротехнических средств запрещается в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях, возле линий электропередач
Обо всех случаях возгорания следует сообщать по телефонам 101, 112, 268−11−00.
Напомним, с 25 декабря по 8 января 2025 года на территории Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.