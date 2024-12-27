В преддверии Нового года омичи стали чаще покупать костюмы змеи

В Омске стартовал сезон карнавальных утренников и корпоративов, и продажи новогодних костюмов как для детей, так и для взрослых заметно выросли. Специалисты «Авито» провели анализ рынка и отметили, что в последние месяцы 2024 года спрос на костюмы увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя стоимость костюма для ребёнка составляет 1 300 рублей, а для взрослых — 1 800 рублей. Особой популярностью пользуются костюмы, вдохновлённые персонажами из сказок, мультфильмов и фильмов, а также наряды в честь символа года — змеи, продажи которых увеличились почти на 94%.
Для взрослых традиционно востребованы костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В этом году наряд Деда Мороза приобрели на 21% больше, чем в прошлом, и его средняя цена составила около 700 рублей. В то же время можно найти и эксклюзивные модели, цена которых достигает 150 000 рублей. Продажи костюмов Снегурочки выросли на 10%, с ценой в среднем около 1 100 рублей.
Кроме популярных новогодних образов, наблюдается рост интереса к костюмам других персонажей. Например, наряды эльфов стали покупаться на 85% чаще, костюмы принцесс — на 68%, а образы Гарри Поттера — на 54%. В последние месяцы также заметен интерес к костюмам в стиле 90-х и к юмористическим образам, таким как надувной динозавр.
Что касается детских нарядов, то среди девочек в этом году значительно увеличился спрос на костюмы принцесс — на 84%. Далее следуют наряды Красной Шапочки (+ 36%) и феи (+ 20%). Для мальчиков в тренде оказались костюмы Человека-паука, продажи которых выросли в 2,5 раза, а также наряды героев «Щенячьего патруля» (+83%). Образы Бэтмена и Тора также сохраняют популярность.
Кроме того, среди универсальных костюмов для мальчиков и девочек наблюдается рост интереса к образу кота или кошки, который покупается в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году. Хитом остаются костюмы символа года, а также наряды персонажей из популярных мультфильмов.