В преддверии Нового года омичи стали чаще покупать костюмы змеи

Для взрослых традиционно востребованы костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В этом году наряд Деда Мороза приобрели на 21% больше, чем в прошлом, и его средняя цена составила около 700 рублей. В то же время можно найти и эксклюзивные модели, цена которых достигает 150 000 рублей. Продажи костюмов Снегурочки выросли на 10%, с ценой в среднем около 1 100 рублей.