В театре оперы и балета Самары прошла Главная городская елка

Завершилась главная елка города показом новогоднего балета «Щелкунчик». В этом году зрителям представили новый вариант всеми любимой сказки. Художественный руководитель балета театра Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Каждый ребенок получил не только заряд хорошего настроения, но и сладкий подарок в виде символа наступающего года Змеи.