В Воронеже в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

В новогоднюю ночь воронежские автобусы будут работать с 23:00 вторника, 31 декабря, до 2:00 среды, 1 января. Изменения в работе общественного транспорта коснутся маршрутов № 5, 6, 8, 9ка, 9кс, 14, 21, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 80, 90, а также № 20 и № 37. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта.