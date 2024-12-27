В Воронеже в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта

В новогоднюю ночь воронежские автобусы будут работать с 23:00 вторника, 31 декабря, до 2:00 среды, 1 января. Изменения в работе общественного транспорта коснутся маршрутов № 5, 6, 8, 9ка, 9кс, 14, 21, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 80, 90, а также № 20 и № 37. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта.
Средний интервал движения автобусов составит 1−1,5 часа. Кроме того, с 15:00 вторника, 31 декабря, до 2:00 среды, 1 января, а также с 3:00 среды, 1 января, до 00:30, 3 января, в связи с изменением схем проезда в центральной части Воронежа скорректируют работу общественного транспорта.
Подробнее узнать о движении автобусов в новогодние праздники можно по ссылке.