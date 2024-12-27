«Пираньи» займутся развозкой багажа в Пулково

«Пираньи» начнут плавать… нет, ездить по Пулково. Такое необычное название получили беспилотные колесные роботы, которые займутся развозкой багажа пассажиров воздушной гавани. К слову, встретить таких роверов можно уже сейчас, ведь их начали тестировать. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».