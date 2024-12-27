«Пираньи» займутся развозкой багажа в Пулково

«Пираньи» начнут плавать… нет, ездить по Пулково. Такое необычное название получили беспилотные колесные роботы, которые займутся развозкой багажа пассажиров воздушной гавани. К слову, встретить таких роверов можно уже сейчас, ведь их начали тестировать. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».
— На пилотном этапе устройства будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа, — уточнили в пресс-службе.
А в будущем «Пираньи» возьмут на себя еще и функции навигации, помогая пассажирам ориентироваться в аэропорте.
Пока идет тестирование роботами будут удаленно управлять операторы. А после обучения, которое займет до шести месяцев, роверы начнут работать полностью автономно.
Кстати, «Пираньи» могут перевозить грузы массой до 300 килограммов, а также буксировать грузы массой до 500 килограммов.