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«Пираньи» займутся развозкой багажа в Пулково

Беспилотных роботов привлекут к развозке багажа в Пулково.

Источник: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

«Пираньи» начнут плавать… нет, ездить по Пулково. Такое необычное название получили беспилотные колесные роботы, которые займутся развозкой багажа пассажиров воздушной гавани. К слову, встретить таких роверов можно уже сейчас, ведь их начали тестировать. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

— На пилотном этапе устройства будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа, — уточнили в пресс-службе.

А в будущем «Пираньи» возьмут на себя еще и функции навигации, помогая пассажирам ориентироваться в аэропорте.

Пока идет тестирование роботами будут удаленно управлять операторы. А после обучения, которое займет до шести месяцев, роверы начнут работать полностью автономно.

Кстати, «Пираньи» могут перевозить грузы массой до 300 килограммов, а также буксировать грузы массой до 500 килограммов.