Скандалы, шпионы и новый полпред. Чем в 2024 году Урал прославил Россию

Уходящий год на Среднем Урале был насыщен разнообразными событиями — радостными и смешными, печальными и трагичными. Прощаясь с ним, «АиФ-Урал» вспомнил самые яркие явления и моменты. Подробнее — в материале ural.aif.ru.
Повезёт в любви.
2024 год прошёл в Свердловской области под знаком 90-летия региона. По этому поводу были проведены сотни мероприятий, самое заметное из которых — викторина «Опорный край». Участие в ней приняли более двух миллионов уральцев, каждый из которых получил памятную медаль. По счастливой случайности дни проведения викторины совпали с выборами президента России. В качестве подарков участникам организаторы и благотворители приготовили две тысячи смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов. Несмотря на такое обилие призов, никто в редакции «АиФ-Урал» ничего не выиграл. Видимо, в 2025 году всем нам повезёт в любви.
Приветы из космоса.
Весной уральцы получили «привет из космоса». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 4 состоялся с космодрома Байконур в Казахстане. Падение составных частей космического корабля произошло в окрестностях города Карпинска в начале апреля и сопровождалось мощным грохотом. Никто из свердловчан не пострадал, однако в социальных сетях и на форумах приземление частей летательного аппарата вызвало много веселья. «Сейчас дачники растащат ракету на теплицы и дворовые туалеты, будут выращивать овощи и справлять нужду в обломках первой ступени», — шутили пользователи. Припоминали также инопланетян, гибель группы Дятлова и другие события, которые принято связывать с космосом. Обломки другой ракеты-носителя также упали в регионе накануне нынешнего Нового года, но такого ажиотажа уже не вызвали.
От Австрии до Шри-Ланки.
Несмотря на санкции, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ −2024 вызвала небывалый ажиотаж. Её посетили представители 60 государств, среди которых Австрия, Алжир, Бахрейн, Вьетнам, Зимбабве, Индия, КНР, Мьянма, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция, Шри-Ланка и другие. Дело в том, что страной-партнёром мероприятия стали Объединенные Арабские Эмираты. Для гостей, исповедующих ислам, впервые были оборудованы специальные молельные комнаты — отдельно для мужчин и для женщин. Были предусмотрены зоны питания, где для приготовления блюд использовалось только халяльное сырьё, а уральские отельеры, рестораторы и экскурсоводы прошли специальный обучающий курс по работе с мусульманами. Представители ОАЭ организовали масштабное красочное шоу, в котором продемонстрировали свою национальную (в том числе танцевальную) культуру.
Шпионские страсти.
Сотрудника издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Годом ранее американский журналист по заданию спецслужб США собирал секретную информацию о работе одного из оборонных предприятий Урала. Уголовное дело вызвало большой общественный и политический резонанс. Позднее Гершкович был возвращён в США в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом. Наблюдатели сравнивали эту историю с обменом советского разведчика Абеля на американского шпиона Пауэрса, сбитого над территорией Урала (см. фильм «Мёртвый сезон», 1968), но, думается, на Пауэрса Гершкович не тянет.
Газовая катастрофа.
Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошёл в августе 2024 года. Жертвами трагедии стали 11 человек, 6 из которых — дети. В результате ЧП обрушились два подъезда пятиэтажки (сам дом позднее полностью снесли, жильцы получили выплаты на приобретение нового жилья). Операция по спасению людей продолжалась двое суток. Несколько сотрудников газовой службы были отправлены под домашний арест, однако на сегодняшний день силовики всё ещё не озвучили результаты расследования.
Руки прочь от вождя!
Скандал вокруг памятника Ленину в Ревде стал самым шумным политическим скандалом уходящего года. Всё началось с того, что местные власти решили реконструировать площадь Победы, на которой вождь стоял аж с 1967 года. Его самого планировалось перенести в Ленинский сквер, а вместо него построить фонтан. Чиновники организовали интернет-опрос, в результате которого жители якобы проголосовали за перенос памятника, однако не тут-то было! Сам Ильич ни за что не хотел покидать постамент: демонтаж проходил крайне сложно и сопровождался поломкой гидромолота. Кроме того, против переноса памятника выступили коммунисты и многочисленные представители старшего поколения. По этому поводу прошло несколько митингов, прокуратура аннулировала результаты опроса, за памятник заступились депутаты, историки и писатель Захар Прилепин. Тем не менее судьба Ильича до сих находится в подвешенном состоянии.
Самый титулованный.
В сентябре в Екатеринбурге ушёл из жизни прославленный лётчик, Герой России, полковник Игорь Родобольский. Когда Игорь Олегович увольнялся в запас, его выслуга в Вооружённых силах РФ превышала возраст на 10 лет! Он служил в Венгрии, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, в рамках миссии ООН был в командировках в Камбодже. Всего за время службы офицер совершил свыше 1 700 боевых вылетов и эвакуировал с поля боя более 500 раненых. Родобольский был занесён в Книгу рекордов ВС РФ как обладатель максимального количества государственных наград, полученных одним военнослужащим. Региональному центру патриотического воспитания Свердловской области, который Герой России возглавлял более 11 лет, присвоено имя Игоря Родобольского.
Из окопов в полпреды.
Новым полпредом президента РФ в УрФО в 2024 году стал ветеран СВО Артём Жога. Этого назначения политическая элита ожидала с некоторой нервозностью. Чиновников настораживала его стремительная политическая карьера. Ещё пару лет назад он, боевой офицер, командовал батальоном «Спарта», в 2023 году возглавил Народный совет ДНР, а 3 октября 2024-го президент назначил его своим представителем на Урале. Эксперты высказывают мнение, что новый полпред, скорее всего, сосредоточится на повышении эффективности работы оборонных предприятий и на поддержке бойцов СВО.
Праздник демографии.
Как известно, уходящий год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи. Накануне праздников в Свердловской области был поставлен своеобразный рекорд: за одну неделю в регионе родилось 692 ребёнка (351 мальчик и 341 девочка), из них девять пар — близнецы. Как сообщили в областном Минздраве, 478 женщин родили в возрасте до 35, ещё 205 мам — после 35 лет. Для одной из уральских мамочек это стали девятые по счёту роды, а для двух других — седьмые! Всего за последние одиннадцать лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2,5 раза и сегодня составляет порядка 70 тысяч. В них воспитываются около 229 тысяч детей.