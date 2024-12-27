Скандалы, шпионы и новый полпред. Чем в 2024 году Урал прославил Россию

Скандал вокруг памятника Ленину в Ревде стал самым шумным политическим скандалом уходящего года. Всё началось с того, что местные власти решили реконструировать площадь Победы, на которой вождь стоял аж с 1967 года. Его самого планировалось перенести в Ленинский сквер, а вместо него построить фонтан. Чиновники организовали интернет-опрос, в результате которого жители якобы проголосовали за перенос памятника, однако не тут-то было! Сам Ильич ни за что не хотел покидать постамент: демонтаж проходил крайне сложно и сопровождался поломкой гидромолота. Кроме того, против переноса памятника выступили коммунисты и многочисленные представители старшего поколения. По этому поводу прошло несколько митингов, прокуратура аннулировала результаты опроса, за памятник заступились депутаты, историки и писатель Захар Прилепин. Тем не менее судьба Ильича до сих находится в подвешенном состоянии.