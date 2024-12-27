Четыре поликлиники и три ФАПа ввели в эксплуатацию в регионе

Участие в совещании приняли руководители региональных минстроя, минздрава, главы районов области и руководители медицинских учреждений. О текущей ситуации по каждому строящемуся объекту первичного звена здравоохранения Юрию Петухову доложил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.
Как сообщил первый заместитель министра строительства, в 2024 году по национальному проекту «Здравоохранение» введено в эксплуатацию четыре крупных поликлиники: здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница» в г. Обь, поликлиники ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» и ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ».
Кроме того, в процессе строительства находится здание детской поликлиники мощностью 250 посещений в смену ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ», проводится реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ».
Ведется работа по строительству ФАПов в районах области. Только в декабре сданы три объекта: в деревнях Большеречка и Большая Черная Болотнинского района, в поселке Светлый Коченевского района. В ближайшие дни планируется получить разрешение на ввод ФАПа в деревне Евсино в Искитимском районе. В высокой и средней степени готовности находятся еще 8 ФАПов. Также руководство Управления капитального строительства доложило о проектировании ФАПов, строительство которых предусмотрено в 2025 году.
Отдельным вопросом повестки стало проведение капитальных ремонтов в медицинских учреждениях в рамках реализации мероприятий программы «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области». С подробными докладами о проведенных работах и планах на следующий год выступили главные врачи медицинских учреждений: Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, Городской больницы № 4, Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера, Бердской центральной городской больницы, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2.
В завершение совещания Юрий Петухов дал поручение всем участникам оптимизировать проведение строительных и ремонтных процессов и максимально синхронизовать все процедуры для повышения эффективности их реализации.