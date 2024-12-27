Четыре поликлиники и три ФАПа ввели в эксплуатацию в регионе

Ведется работа по строительству ФАПов в районах области. Только в декабре сданы три объекта: в деревнях Большеречка и Большая Черная Болотнинского района, в поселке Светлый Коченевского района. В ближайшие дни планируется получить разрешение на ввод ФАПа в деревне Евсино в Искитимском районе. В высокой и средней степени готовности находятся еще 8 ФАПов. Также руководство Управления капитального строительства доложило о проектировании ФАПов, строительство которых предусмотрено в 2025 году.