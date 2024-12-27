По новому участку Вознесенского тракта в Казани за полсуток проехало более 20 тыс. машин

В церемонии запуска движения по второму участку Вознесенского тракта накануне приняли участие по видеосвязи заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дорога возведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хуснуллин в своей речи упомянул, что Татарстан выполнил все показатели этого нацпроекта.