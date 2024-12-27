Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По новому участку Вознесенского тракта в Казани за полсуток проехало более 20 тыс. машин

В столице Татарстана после официального открытия платного участка Вознесенского тракта по нему за 12 часов с полудня до полуночи 26 декабря проехали 20 тыс. 347 автомобилей. Об этом рассказал директор компании-концессионера Оптима-технологии Рустем Рафиков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Из города выехало 13 тыс. 142 машины, заехало 7 тыс. 204 автомобилей. Основное количество проездов было произведено с 17.00 [до] 20:00», — уточнил он.

При этом на платном участке дежурят аварийные комиссары. Сегодня, 27 декабря, уже отработаны два дорожных происшествия.

В церемонии запуска движения по второму участку Вознесенского тракта накануне приняли участие по видеосвязи заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Дорога возведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Хуснуллин в своей речи упомянул, что Татарстан выполнил все показатели этого нацпроекта.

Платный участок оснащен системой «Свободный поток», обеспечивающей безбарьерный проезд, а также интеллектуальной транспортной системой для управления движением. Проезд по новому участку Вознесенского тракта до 11 января будет бесплатным, о чем сообщал «Татар-информ».