ГАИ начала в Уфе последние в этом году двухдневные массовые проверки

В ГАИ напомнили, что езда за рулем в пьяном виде является одним из грубых нарушений ПДД. В ведомстве призвали не забывать, что при управлении транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, опасности подвергается не только водитель, но и другие, ни в чем неповинные, граждане.