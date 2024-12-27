Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван топ мест Новосибирска, куда не ездят туристы

В их числе — красные казармы, улица Ногина, Расточка, Буддийский дацан.

Источник: Аргументы и факты

Туристы, приезжающие в Новосибирск, как правило посещают самые знаковые места, например, Оперный театр и Михайловскую набережную. «Atas.Info» составил список объектов, в которые туристы редко заглядывают.

Красные казармы. Комплекс исторических зданий расположен за ж/д вокзалом. В разные годы там останавливались солдаты, функционировал городской гарнизон, приборостроительный завод (эвакуировали из Ленинграда), работали войска МВД. С 50-х годов действует психбольница № 3.

Улица Ногина. Находится недалеко от бывшего военного городка. Когда-то улица носила название Нобелевская — там располагались склады нефтематериалов товарищества «Братья Нобель». Сейчас можно увидеть строение бывшего спиртзавода уральских предпринимателей Злоказовых. Кроме того, сохранилось заводоуправление и некоторые жилые дома, а также — дореволюционная булыжная мостовая.

Микрорайон Расточка. В годы ВОВ там располагался завод расточных станков, оттуда и название. Территория интересна старой застройкой.

Буддийский дацан. Найти его можно в Нижней Ельцовке. Храм окружён молитвенными барабанами и деревьями с разноцветными лентами. Погружение в восточную культуру гарантировано.

туризм и отдых