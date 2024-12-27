Назван топ мест Новосибирска, куда не ездят туристы

Улица Ногина. Находится недалеко от бывшего военного городка. Когда-то улица носила название Нобелевская — там располагались склады нефтематериалов товарищества «Братья Нобель». Сейчас можно увидеть строение бывшего спиртзавода уральских предпринимателей Злоказовых. Кроме того, сохранилось заводоуправление и некоторые жилые дома, а также — дореволюционная булыжная мостовая.