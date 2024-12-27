Назван топ мест Новосибирска, куда не ездят туристы

Туристы, приезжающие в Новосибирск, как правило посещают самые знаковые места, например, Оперный театр и Михайловскую набережную. «Atas.Info» составил список объектов, в которые туристы редко заглядывают.
Красные казармы. Комплекс исторических зданий расположен за ж/д вокзалом. В разные годы там останавливались солдаты, функционировал городской гарнизон, приборостроительный завод (эвакуировали из Ленинграда), работали войска МВД. С 50-х годов действует психбольница № 3.
Улица Ногина. Находится недалеко от бывшего военного городка. Когда-то улица носила название Нобелевская — там располагались склады нефтематериалов товарищества «Братья Нобель». Сейчас можно увидеть строение бывшего спиртзавода уральских предпринимателей Злоказовых. Кроме того, сохранилось заводоуправление и некоторые жилые дома, а также — дореволюционная булыжная мостовая.
Микрорайон Расточка. В годы ВОВ там располагался завод расточных станков, оттуда и название. Территория интересна старой застройкой.
Буддийский дацан. Найти его можно в Нижней Ельцовке. Храм окружён молитвенными барабанами и деревьями с разноцветными лентами. Погружение в восточную культуру гарантировано.