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На Адмиралтейской площади в Воронеже откроется каток 29 декабря

Добраться до него можно будет на кольцевом маршруте № 30.

Источник: пресс-служба городской администрации

С воскресенья, 29 декабря, на Адмиралтейской площади в Воронеже откроется каток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Пройти на лед можно будет через рамки металлодетекторов, расположенных параллельно улице Софьи Перовской, — уточнили в мэрии.

Тем временем, с 29 декабря по 8 января будет курсировать следующий до Адмиралтейской площади кольцевой маршрут № 30. Интервал движения автобусов большого класса составит примерно 30 минут. Он будет ездить с 8:00 до 22:00 (с небольшим перерывом на обед). Автобусы будут проезжать по улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, улицам Кирова, 20-летия Октября и вновь вернется к набережной.

Кстати, воронежцы и гости города могут добраться до Адмиралтейки на автобусных маршрутах №№ 6, 8, 20, 21, 32, 42, 44, 52, 59, 60, 63, 90, 97, 98. Для этого нужно выйти на остановке «Чернавский мост» и пройтись через Петровскую набережную.