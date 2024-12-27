На Адмиралтейской площади в Воронеже откроется каток 29 декабря

Тем временем, с 29 декабря по 8 января будет курсировать следующий до Адмиралтейской площади кольцевой маршрут № 30. Интервал движения автобусов большого класса составит примерно 30 минут. Он будет ездить с 8:00 до 22:00 (с небольшим перерывом на обед). Автобусы будут проезжать по улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, улицам Кирова, 20-летия Октября и вновь вернется к набережной.