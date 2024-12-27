«Ледовый городок» откроет двери 28 декабря в Новосибирске

Посетителей ждёт настоящее зимнее волшебство: 15 ледяных художественных композиций, воссоздающих сказочные образы пушкинских произведений, а также девять горок (13 скатов), включая четыре двускатные, две ландшафтные и три горки для малышей. Кроме того, гостей порадуют ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и тематические фотозоны.