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«Ледовый городок» откроет двери 28 декабря в Новосибирске

Посетителей ждёт настоящее зимнее волшебство: 15 ледяных художественных композиций.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 28 декабря в 17:30 состоится техническое открытие долгожданного аттракциона «Ледовый городок» на Михайловской набережной. В этом году ледовая феерия посвящена творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина, а тематика городка получила название «Там на неведомых дорожках…», сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии будут присутствовать представители городской администрации, включая заместителя начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ивана Михеева и главу администрации Октябрьского района Фёдора Каравайцева.

Посетителей ждёт настоящее зимнее волшебство: 15 ледяных художественных композиций, воссоздающих сказочные образы пушкинских произведений, а также девять горок (13 скатов), включая четыре двускатные, две ландшафтные и три горки для малышей. Кроме того, гостей порадуют ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и тематические фотозоны.

Официально для посетителей «Ледовый городок» откроется 29 декабря и будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00 (кассы до 21:30). Вход на аттракцион платный.

Адрес зимнего чуда: ул. Большевистская, 12 б.