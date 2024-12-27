«Ледовый городок» откроет двери 28 декабря в Новосибирске

В Новосибирске 28 декабря в 17:30 состоится техническое открытие долгожданного аттракциона «Ледовый городок» на Михайловской набережной. В этом году ледовая феерия посвящена творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина, а тематика городка получила название «Там на неведомых дорожках…», сообщает пресс-служба мэрии.
На открытии будут присутствовать представители городской администрации, включая заместителя начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Ивана Михеева и главу администрации Октябрьского района Фёдора Каравайцева.
Посетителей ждёт настоящее зимнее волшебство: 15 ледяных художественных композиций, воссоздающих сказочные образы пушкинских произведений, а также девять горок (13 скатов), включая четыре двускатные, две ландшафтные и три горки для малышей. Кроме того, гостей порадуют ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и тематические фотозоны.
Официально для посетителей «Ледовый городок» откроется 29 декабря и будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00 (кассы до 21:30). Вход на аттракцион платный.
Адрес зимнего чуда: ул. Большевистская, 12 б.