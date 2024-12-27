В новогодние праздники специалисты омского водоканала будут круглосуточно следить за состоянием городских систем водоснабжения и водоотведения

«Каждый год перед новогодними праздниками, мы проводим комплекс работ, направленных на оперативное устранение повреждений или засоров на сетях. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием, проверена работа малой механизации, подготовлена спецтехника. В новогодние праздники бригады водоканала будут продолжать работы на водопроводных и канализационных сетях. Наша задача обеспечить горожан бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения в период каникул. До новогодних праздников мы уделили особое внимание наличию и техническому состоянию крышек люков в местах массового отдыха омичей. Провели внеочередные обходы водопроводных и канализационных сетей», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.