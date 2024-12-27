Самые дорожающие продукты в 2024 году назвали в Ростовской области

В Ростовской области стали известны продукты питания, которые больше всего подорожали и подешевели за год. Разницу цен определили при сравнении данных Ростовстата за конец декабря 2023 и 2024 годов.
В частности, подорожали:
— говядина — на 73,97 рубля (было 504,57 рубля за 1 кг, стало 578,54 рубля);
— свинина — на 19,49 рубля (было 363,71 рубля за 1 кг, 383,2 рубля);
— баранина — на 194,27 (было 569,16 рубля за 1 кг, стало 763,43 рубля);
— сливочное масло — на 304,64 рубля (было 740,65 рубля за 1 кг, стало 1045,29 рубля);
— сметана — на 56,69 рубля (было 288,95 рубля за 1 кг, стало 345,64 рубля).
Подешевели:
— куры охлажденные и мороженые — на 8,02 рубля (было 216,07 рубля за 1 кг, стало 208,05 рубля);
— куриные яйца — на 25,98 рубля (было 142,33 рубля за десяток, стало 116,35 рубля).