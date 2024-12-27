ЗС Иркутской области передало игрушки в детский хоспис

«Мы долгое время сотрудничаем с детским хосписом, и такие мероприятия, как “Коробка храбрости”, крайне важны для таких учреждений. Нам удалось собрать значительное количество игрушек, что особенно приятно, поскольку они будут переданы также детям, находящимся на домашнем лечении под наблюдением специалистов хосписа», — отметила Наталья Дикусарова.