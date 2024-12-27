ЗС Иркутской области передало игрушки в детский хоспис

Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и руководитель аппарата ЗС Ирина Леньшина вручили игрушки Иркутскому областному детскому хоспису в рамках традиционной благотворительной акции «Коробка храбрости» (0+). Эти игрушки предназначены для детей, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях, пишет ИА IrkutskMedia.
«Мы долгое время сотрудничаем с детским хосписом, и такие мероприятия, как “Коробка храбрости”, крайне важны для таких учреждений. Нам удалось собрать значительное количество игрушек, что особенно приятно, поскольку они будут переданы также детям, находящимся на домашнем лечении под наблюдением специалистов хосписа», — отметила Наталья Дикусарова.
Она добавила, что специальные коробки были установлены в здании правительства и Законодательного собрания при поддержке руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Светланы Бобровой.
В акции «Коробка храбрости» участвовали депутаты ЗС, члены правительства, сотрудники аппаратов Законодательного Собрания, губернатора и правительства региона, а также депутаты Молодежного парламента и местных дум. Они собрали развивающие игры, детские книги, раскраски, фломастеры и различные игрушки для детей.
Старт акции был дан председателем Законодательного собрания Иркутской области Александром Ведерниковым.