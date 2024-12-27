Актеру Эммануилу Виторгану исполнилось 85 лет

В 1971 году Виторган стал актером Московского драматического театра имени Станиславского, где играл в постановках «Взрослая дочь молодого человека», «Сирано де Бержерак» и «Продавец дождя». Затем он присоединился к труппе Московского театра на Таганке, откуда в 1984-м перешел в Московский академический театр имени Маяковского, где стал одним из ведущих артистов и прослужил до 2006 года. Самыми яркими работами того периода стали роли в постановках «Кошка на раскаленной крыше», «Блондинка», «Чума на оба ваши дома», «Игра теней, “Жизнь Клима Самгина”, “Закат” и другие. Покинув театр Маяковского, Виторган сосредоточился на собственном детище: еще в 1992 году он создал в Москве культурный центр “Виторган-клуб” (ныне “Культурный центр Эммануила Виторгана”), руководителем которого является по сей день. На сцене центра проходят как моноспектакли самого артиста, так и творческие вечера его коллег — актеров, поэтов и музыкантов. Кроме того, в разные годы Виторган принимал участие в постановках других театров: играл в спектаклях “День радио” (2001) и “День выборов” (2003) с труппой “Квартета И”, мюзикле “Мата Хари” (2009) на сцене Московского театра эстрады, а также в постановке “Поздняя любовь” (2010) израильского театра Гешер.