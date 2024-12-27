Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта уходит с должности

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта уходит с должности. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает издание «Ъ-Уфа».
Руководитель муниципалитета заявил журналистам, что покинет пост завтра. Причину отставки он называть не стал, однако отметил, что «все перемены к лучшему». Чем будет заниматься дальше — Иванюта также не сообщил.
Напомним, Андрей Иванюта с 2012 по 2018 годы был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. В марте 2020 года его впервые утвердили в должности главы администрации Белорецкого района. В минувшем октябре вновь стал руководителем муниципалитета.
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