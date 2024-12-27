Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта уходит с должности

Андрей Иванюта уходит с поста главы Белорецкого района Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта уходит с должности. Об этом со ссылкой на слова самого чиновника сообщает издание «Ъ-Уфа».

Руководитель муниципалитета заявил журналистам, что покинет пост завтра. Причину отставки он называть не стал, однако отметил, что «все перемены к лучшему». Чем будет заниматься дальше — Иванюта также не сообщил.

Напомним, Андрей Иванюта с 2012 по 2018 годы был министром молодежной политики и спорта, а перед самым возвращением Радия Хабирова в Башкирию был избран депутатом Курултая. В марте 2020 года его впервые утвердили в должности главы администрации Белорецкого района. В минувшем октябре вновь стал руководителем муниципалитета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.