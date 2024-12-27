Минтранс Пермского края прокомментировал ситуацию с маршрутом № 106

— Маршрут № 106 «д. Кондратово — г. Пермь» является одним из ключевых транспортных направлений для жителей Кондратово, — прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Пермского края. — Обслуживает направление перевозчик АО «ИНТРАНС ПК». В ноябре 2024 года выполнение рейсов составило 79,7%, однако уже в первую половину декабря этот показатель вырос до 96,8%. Существенное улучшение стало возможным за счет возвращения части водителей, ранее покинувших предприятие. Краевой минтранс держит вопрос на контроле.