Минтранс Пермского края прокомментировал ситуацию с маршрутом № 106

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, предприятие — перевозчик автобусного маршрута № 106 «деревня Кондратово — Центральный рынок» оштрафовано на 4 миллиона рублей за нарушения при исполнении контракта. В сентябре этого года перевозчик пропустил 1651 рейс на маршруте.
— Маршрут № 106 «д. Кондратово — г. Пермь» является одним из ключевых транспортных направлений для жителей Кондратово, — прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Пермского края. — Обслуживает направление перевозчик АО «ИНТРАНС ПК». В ноябре 2024 года выполнение рейсов составило 79,7%, однако уже в первую половину декабря этот показатель вырос до 96,8%. Существенное улучшение стало возможным за счет возвращения части водителей, ранее покинувших предприятие. Краевой минтранс держит вопрос на контроле.
Также в Минтрансе напомнили, что транспортное сообщение с Кондратово обеспечивают также автобусы № 120 «ЖК Медовый — г. Пермь» и маршруты № 747 и № 748, соединяющие Кондратово с селом Курашим, которые выполняют графики почти на 100 процентов.