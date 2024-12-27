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Минское метро в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра

Немного позже закроются три станции в центре города — «Купаловская», «Октябрьская» и «Немига».

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Минский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до четырех часов утра, сообщил в пятницу пресс-секретарь столичной подземки Андрей Дроб.

По его словам, на эту ночь предусмотрен график движения составов с интервалом от 6 до 8 минут.

Дроб подчеркнул, что на 15 минут дольше — до 04:15 — будут открыты для пассажиров три станции метрополитена в центре города: «Купаловская», «Октябрьская» и «Немига».

При этом с полуночи и до закрытия метро интервал движения на Автозаводской и Московской линии составит 6 минут, на Зеленолужской — 8.

Также предусмотрено, что 31 декабря столичный метрополитен будет функционировать по графику пятницы (для первой и второй линий — со смещением вечернего часа «пик» с 16:00 до 18:30 и интервалом между поездами в 2,5 минуты).

Для 1, 2, 4—7 января 2025 года будет использоваться график выходных дней (без сокращения интервала для утренних и вечерних часов «пик»).

Ранее «Минсктранс» рассказал, как будет курсировать городской общественный транспорт в новогоднюю ночь в Минске: с 00:00 до 05:00 предусмотрен ряд маршрутов основных троллейбусов, автобусов и трамваев.

метро