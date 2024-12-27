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Городские службы Симферополя работу в усиленном режиме

В ночную смену десять комбинированных дорожных машин осуществляли расчистку и противогололедную обработку проезжей части улиц Симферополя.

Источник: КрымPress

Для этих целей было использовано более 45 тонн реагента. В дневное время на дежурстве находится шесть комбинированных дорожных машин. Особое внимание при обработке улиц уделялось аварийно-опасным участкам. В настоящее время все городские дороги находятся в нормативном состоянии. Около 450 сотрудников муниципального учреждения «Город» и подрядной организации с раннего утра занимаются расчисткой снега и обработкой реагентом тротуаров, дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Администрация города призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД.

источник: пресс-служба администрации Симферополя.