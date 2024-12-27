В иркутской школе № 18 появился историко-краеведческий музей

В иркутской школе № 18 открыли историко-краеведческий музей. Об этом сообщили в мэрии.
В новом школьном музее коллекции организованы по нескольким направлениям: история самой школы № 18, которая в 2024 году отметила 50-летний юбилей, в ней представлены сведения об учителях, директорах школы в разные её годы; страницы истории пионерии и комсомола, где представлена атрибутика пионерских организаций — символы пионерского движения, школьные принадлежности, форма; образцы военной формы и предметы, связанные с защитой Родины, а также вещи и предметы советской эпохи — музыкальные пластинки, счетные машинки, фотоаппараты, домашняя утварь
Музей будет способствовать сохранению исторической памяти и культурного наследия, уверена руководитель музея Лариса Поликовская.
Музей организован благодаря активному участию педагогов, учащихся и их родителей.
Ранее сообщалось о том, как художник из Иркутска создал арт-резиденцию на Байкале.