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В иркутской школе № 18 появился историко-краеведческий музей

Многие экспонаты музея связаны с эпохой СССР.

Источник: Мэрия Иркутска

В иркутской школе № 18 открыли историко-краеведческий музей. Об этом сообщили в мэрии.

В новом школьном музее коллекции организованы по нескольким направлениям: история самой школы № 18, которая в 2024 году отметила 50-летний юбилей, в ней представлены сведения об учителях, директорах школы в разные её годы; страницы истории пионерии и комсомола, где представлена атрибутика пионерских организаций — символы пионерского движения, школьные принадлежности, форма; образцы военной формы и предметы, связанные с защитой Родины, а также вещи и предметы советской эпохи — музыкальные пластинки, счетные машинки, фотоаппараты, домашняя утварь и т. п.

Музей будет способствовать сохранению исторической памяти и культурного наследия, уверена руководитель музея Лариса Поликовская.

Музей организован благодаря активному участию педагогов, учащихся и их родителей.

Ранее сообщалось о том, как художник из Иркутска создал арт-резиденцию на Байкале.

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