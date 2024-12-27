Андрей Травников поздравил с праздником спасателей Новосибирской области

27 декабря глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил спасателей региона с профессиональным праздником. Губернатор вручил им награды, а также сертификаты на новую технику. Торжественное мероприятие прошло на центральной площади города.
Губернатор Андрей Травников отметил, что благодаря усилиям спасателей пройти 2024 год удалось спокойно, успешно преодолев все сезонные риски.
— Пусть предстоящие праздничные дни пройдут максимально спокойно для граждан, без инцидентов и последствий. Каждому из вас — здоровья и семейного благополучия. И всем нам — общей Победы, — сказал Андрей Травников.
Особо отличившимся бойцам вручили медали «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибавших». Кроме того, губернатор вручил представителям новосибирских спасателей сертификаты на приобретение пожарной и аварийно-спасательной техники.