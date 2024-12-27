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В Ростове устраняют массовый порыв на водопроводных сетях

Ростовская область, 27 декабря 2024. DON24.RU. Несколько порывов на водопроводных сетях устраняют специалисты аварийных служб в Ростове. Об этом сообщает телеграм-канал департамента ЖКХ и энергетики со ссылкой на «Ростовводоканал».

«Восстановить подачу воды планируется сегодня до 18:00», — пишет источник.

Холодное водоснабжение временно ограничат на улицах: Балашовская, Моторный, Вагонный, Вагулевского, Привокзальная, Ровенская, Мичуринская, на участке от ул. 7 Февраля до пер. Грибоедовского, а также в границах Ленина — Турмалиновская — Нагибина — Автомобильный.

Ранее сообщалось, что на этой неделе около 80 тыс. ростовчан остались без отопления из-за аварии на сетях котельной. В зону отключения попали 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. По этому случаю региональная прокуратура организовала проверку.

ЖКХ