В Ростове устраняют массовый порыв на водопроводных сетях

«Восстановить подачу воды планируется сегодня до 18:00», — пишет источник.
Холодное водоснабжение временно ограничат на улицах: Балашовская, Моторный, Вагонный, Вагулевского, Привокзальная, Ровенская, Мичуринская, на участке от ул. 7 Февраля до пер. Грибоедовского, а также в границах Ленина — Турмалиновская — Нагибина — Автомобильный.
Ранее сообщалось, что на этой неделе около 80 тыс. ростовчан остались без отопления из-за аварии на сетях котельной. В зону отключения попали 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. По этому случаю региональная прокуратура организовала проверку.