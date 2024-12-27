В Ростове устраняют массовый порыв на водопроводных сетях

Ранее сообщалось, что на этой неделе около 80 тыс. ростовчан остались без отопления из-за аварии на сетях котельной. В зону отключения попали 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. По этому случаю региональная прокуратура организовала проверку.