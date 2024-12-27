В реке Норильского промышленного района обнаружили ценные виды рыб

«Река Норильская протекает прямо через Норильский промышленный район, и все считали, что в этой реке давно рыбы нет. Мы там провели исследования весной, летом и осенью. Весной мы увидели наличие ската ранней молоди сиговых рыб непосредственно в черте города, а осенью — нерестовые миграции взрослых производителей чира, сига, нельмы, муксуна. Это указывает, что в верховьях реки Норильская, в озере Мелком, реке Рыбная сохранилось естественное воспроизводство этих ценных видов сиговых рыб», — сказал Бизиков.