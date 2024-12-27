В реке Норильского промышленного района обнаружили ценные виды рыб

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время экспедиции по полуострову Таймыр в 2024 году обнаружили ценные виды сиговых рыб в реке Норильская, протекающей через Норильский промышленный район. Ранее считалось, что рыбы в ней нет, рассказал ТАСС заместитель директора ВНИРО по научной работе Вячеслав Бизиков.
«Река Норильская протекает прямо через Норильский промышленный район, и все считали, что в этой реке давно рыбы нет. Мы там провели исследования весной, летом и осенью. Весной мы увидели наличие ската ранней молоди сиговых рыб непосредственно в черте города, а осенью — нерестовые миграции взрослых производителей чира, сига, нельмы, муксуна. Это указывает, что в верховьях реки Норильская, в озере Мелком, реке Рыбная сохранилось естественное воспроизводство этих ценных видов сиговых рыб», — сказал Бизиков.
По его словам, по программе сотрудничества Росрыболовства и «Норильского никеля», институт выполняет исследования всего бассейна реки Пясина протяженностью более тысячи километров с севера на юг.
В планах экспедиции ВНИРО 2025 года — продолжить поиски личинок и нереста сиговых рыб и сибирского осетра весной и осенью. Летом запланированы гидрохимические, гидрологические и гидробиологические и ихтиологические исследования мест обитаний ценных видов рыб Норило-Пясинской озерно-речной системы. В рамках комплексной съемки планируется отбор проб в 68 точках, от реки Далдыкан в Норильском промышленном районе до Пясинского залива Карского моря.
Ранее сообщалось, что ученые впервые с 1982 года поймали в реке Пясина 16 особей сибирского осетра. Считалось, что этот вид утрачен на Таймыре.