Жителей Иркутской области предупредили о риске заражения ботулизмом через рыбные консервы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, после выявления двух случаев ботулизма среди жителей Екатеринбурга, которые могут быть связаны с потреблением шпрот под маркой «Рыбные консервы стерилизованные “Шпроты в масле из балтийской кильки тушки” от компании “ТМ “За Родину”, ООО Рыбзавод “За Родину” начались проверки.