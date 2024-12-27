Жителей Иркутской области предупредили о риске заражения ботулизмом через рыбные консервы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, после выявления двух случаев ботулизма среди жителей Екатеринбурга, которые могут быть связаны с потреблением шпрот под маркой «Рыбные консервы стерилизованные “Шпроты в масле из балтийской кильки тушки” от компании “ТМ “За Родину”, ООО Рыбзавод “За Родину” начались проверки.
— Сотрудниками регионального Роспотребнадзора проводятся выездные обследования по выявлению данной партии продукции в магазинах области. Проинформирвоаны торговые сети, заинтересованные службы и ведомства о приостановлении реализации шпрот ООО Рыбзавод «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024, — поделились в управлении.
Стоит отметить, что на сегодня зараженная партия в регионе не была найдена. Сибирякам рекомендовали быть внимательными при покупке консервов от ООО Рыбзавод «За Родину» и обращать внимание на дату изготовления.