Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутской области предупредили о риске заражения ботулизмом

Источником заболевания могут быть рыбные консервы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Иркутской области предупредили о риске заражения ботулизмом через рыбные консервы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, после выявления двух случаев ботулизма среди жителей Екатеринбурга, которые могут быть связаны с потреблением шпрот под маркой «Рыбные консервы стерилизованные “Шпроты в масле из балтийской кильки тушки” от компании “ТМ “За Родину”, ООО Рыбзавод “За Родину” начались проверки.

— Сотрудниками регионального Роспотребнадзора проводятся выездные обследования по выявлению данной партии продукции в магазинах области. Проинформирвоаны торговые сети, заинтересованные службы и ведомства о приостановлении реализации шпрот ООО Рыбзавод «За Родину» с датой изготовления 13.09.2024, — поделились в управлении.

Стоит отметить, что на сегодня зараженная партия в регионе не была найдена. Сибирякам рекомендовали быть внимательными при покупке консервов от ООО Рыбзавод «За Родину» и обращать внимание на дату изготовления.

здоровье