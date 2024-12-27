Юрист оценила возможность штрафов за использование VPN новосибирцами

Юрист Ольга Грекова в разговоре с корреспондентом Om1.ru Новосибирск Романом Софиным подчёркивает, что представленный проект приказа не содержит положений о штрафах и носит распорядительный характер. «На основании этого документа невозможно сделать вывод о том, что в будущем россиян начнут штрафовать за использование VPN», — заявила она. Грекова также пояснила, что проект приказа Роскомнадзора касается исключительно обязательств операторов связи предоставлять информацию для идентификации средств связи и пользовательского оборудования на территории России. Приказ носит распорядительный характер и не имеет отношения к введению штрафов.