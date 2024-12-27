Юрист оценила возможность штрафов за использование VPN новосибирцами

Дискуссия о возможных штрафах за использование VPN-сервисов в России набирает обороты. Поводом для обсуждения стал проект приказа Роскомнадзора, касающийся идентификации средств связи и пользовательского оборудования. Хотя документ не содержит положений о введении штрафов, юристы и IT-эксперты допускают такую возможность в будущем, но оценивают её как маловероятную.
Что предлагает Роскомнадзор?
В конце декабря Роскомнадзор представил проект порядка сбора информации, согласно которому операторы связи будут обязаны предоставлять данные для идентификации средств связи и оборудования на территории России. Документ нацелен на выявление интернет-трафика и адресов, но не предусматривает сбор информации о личных устройствах пользователей.
Эксперты указывают, что если проект будет принят, это может открыть путь к отслеживанию использования VPN и других инструментов обхода блокировок. «Роскомнадзор сможет фиксировать попытки запуска заблокированных сайтов, а затем инициировать штрафные санкции», — пояснил IT-эксперт Юрий Гизатуллин.
Штрафы за VPN: миф или реальность?
Юрист Ольга Грекова в разговоре с корреспондентом Om1.ru Новосибирск Романом Софиным подчёркивает, что представленный проект приказа не содержит положений о штрафах и носит распорядительный характер. «На основании этого документа невозможно сделать вывод о том, что в будущем россиян начнут штрафовать за использование VPN», — заявила она. Грекова также пояснила, что проект приказа Роскомнадзора касается исключительно обязательств операторов связи предоставлять информацию для идентификации средств связи и пользовательского оборудования на территории России. Приказ носит распорядительный характер и не имеет отношения к введению штрафов.
Она подчеркнула, что сделать вывод о возможных штрафах за использование VPN только на основании этого документа нельзя. По её словам, любые законодательные инициативы в этом направлении потребуют существенной доработки и чёткого алгоритма правоприменения.
«После сбора информации пользователю может приходить штраф через “Госуслуги”. Скорее всего, суммы будут небольшими, но регулярными — своего рода плата за доступ в зарубежный интернет», — предположил один из IT-специалистов Hi‑Tech Mail.
Кристина Мкртчян, советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, считает введение массовых штрафов маловероятным. По её мнению, подобные меры могут быть точечными и связаны с другими правонарушениями, где использование VPN будет рассматриваться как отягчающий фактор.
Мнение экспертов и бизнеса.
Эксперты подчёркивают, что любое новое регулирование должно учитывать интересы бизнеса и профессионального сообщества, которым необходимы защищённые каналы связи. Введение массовых ограничений может негативно сказаться на экономике и работе международных компаний в России.
Тем временем американская компания Apple подтвердила удаление из российского App Store приложений VPN-сервисов, чтобы соответствовать требованиям национального законодательства. Этот шаг показывает, что меры регулирования продолжают усиливаться, хотя конкретные штрафы пока остаются на уровне гипотез.