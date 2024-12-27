Хор Сретенского монастыря исполнил песню «Конь» группы «Любэ»

«Первым делом у меня появился припевчик, этот напев: “Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем”. Я даже не знал, для кого я буду делать эту песню — у первого варианта был достаточно современный бит, с таким русским “запевчиком”. Но когда я стал работать над мелодией, развивать песню, то почему-то захотелось сделать ее акапельной, без инструментов», — рассказал Матвиенко.