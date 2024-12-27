Хор Сретенского монастыря исполнил песню «Конь» группы «Любэ»

«Песня “Конь”, появившись на замечательном альбоме “Зона Любэ”, вызывала и до сих пор вызывает замечательные чувства. Она сразу стала народной, простой и понятной русскому человеку. Существовали “обработки” этой песни для хоров, но в них авторы этих исполнений не очень точно следовали оригинальной версии. И я вызвался сделать вариант, который более точно бы соответствовал оригиналу песни», — отметил художественный руководитель хора Сретенского монастыря Андрей Полторухин.
По его словам, хор монастыря поет легендарную песню именно в новой обработке.
1993 и 1994 годы были неспокойными в истории России: путч и штурм Белого дома, Югославский кризис, первая чеченская война, арабо-израильский конфликт, Карабахская война. Именно в тот момент, когда «горит и кружится планета», у композитора Игоря Матвиенко и поэта-песенника Александра Шаганова родилась песня «Конь», кавер-версии которой записывают на разных языках мира.
«Первым делом у меня появился припевчик, этот напев: “Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем”. Я даже не знал, для кого я буду делать эту песню — у первого варианта был достаточно современный бит, с таким русским “запевчиком”. Но когда я стал работать над мелодией, развивать песню, то почему-то захотелось сделать ее акапельной, без инструментов», — рассказал Матвиенко.
Тогда он показал то, что получилось, хормейстеру Николаю Кулешову. И предложил специально для этой песни собрать хор. После мелодию передали Шаганову, и он сочинил стихи на эту музыкальную формулу.
«Такую очень простую историю сделал и с драматургией, развитием в конце: “Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!”. С малого начал и вышел на образы космического масштаба. Наверное, поэтому песня и состоялась», — рассказал Матвиенко.
Одно из первых представлений «Коня» было на фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. По словам композитора, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев во время исполнения песни тогда расчувствовался так, что на глазах выступили слезы.
«Это был август 1993 года. Тогда я написал две, наверное, свои главные песни — “Батяня Комбат” и “Конь”. После выхода она зазвучала не только в репертуаре “Любэ”, но и в исполнении огромного количества хоровых коллективов: военных, студенческих, самодеятельных, академических. Настолько уникальный вышел “Конь”! Каждую неделю мне присылают весточку от него. То какой-нибудь ребенок исполнит, то какой-нибудь заморский хор. Один человек сказал мне однажды: “Есть гимн страны, а есть гимн народа”, — рассказал Александр Шаганов.
Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в альбом-трибьют «Любэ». 35. Всё опять начинается… «вошел хит группы “Там, за туманами”, который исполнила певица Елена Ваенга. Многие слушатели считают ее “военным” хитом, однако к “героико-патриотическому” жанру она относится только в определенной части. В остальном песня посвящена простым россиянам.
До этого, 29 ноября, стало известно, что первым синглом с альбома стала песня «Станция “Таганская” в исполнении рок-музыканта Гарика Сукачева. Музыкант поделился, что отлично помнит первые песни “Любэ” и знаком с Расторгуевым больше 40 лет.
Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.