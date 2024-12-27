Авиакомпания, чей самолет потерпел крушение в Казахстане, приостановила выполнение рейсов Баку-Уфа

Напомним, позавчера, 25 декабря, пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение около аэропорта города Актау, на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа — всего, по уточненной информации, 67 человек. Как сообщает местный Минтранс, среди них было 37 граждан Азербайджана, 16 человек из России, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии.