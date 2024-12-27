Показы мультфильмов пройдут в воронежских учреждениях культуры на новогодних каникулах

Так, в музее «Арсенал» все показы будут начинаться в 15:00. С четверга, 2 января, по субботу, 4 января, в учреждении можно посмотреть мультфильмы всероссийской акции «Открытая премьера», а также популярные мультфильмы Дисней. В воскресенье, 5 января, воронежцы смогут посмотреть «Ночь перед Рождеством» (6+), а 7 января мюзикл «Мама» (0+). В понедельник, 6 января, и среду, 8 января, в учреждении состоятся показы анимационного фильма «Снегурочка» (6+).