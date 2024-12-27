Показы мультфильмов пройдут в воронежских учреждениях культуры на новогодних каникулах

На новогодних праздниках в учреждениях культуры Воронежской области пройдет новогодний просветительский киномарафон «В ритме Нового года». С 1 по 10 января на 30 киноплощадках районов и в музее «Арсенал» в Воронеже будут показывать мюзиклы, фильмы и мультфильмы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Воронежском областном центре народного творчества и кино.
Так, в музее «Арсенал» все показы будут начинаться в 15:00. С четверга, 2 января, по субботу, 4 января, в учреждении можно посмотреть мультфильмы всероссийской акции «Открытая премьера», а также популярные мультфильмы Дисней. В воскресенье, 5 января, воронежцы смогут посмотреть «Ночь перед Рождеством» (6+), а 7 января мюзикл «Мама» (0+). В понедельник, 6 января, и среду, 8 января, в учреждении состоятся показы анимационного фильма «Снегурочка» (6+).
Что касается районных учреждений культуры, то в них будут показывать все перечисленные картины. Воронежский областной центр народного творчества и кино привел частичное расписание нескольких точек:
- Аннинский дом культуры делает показы 3, 4, 10 января. Начало — в 18:00;
- Районный дом культуры Подгоренского района организует показы 3, 4, 5 января. Начало — в 14:00.
Подробную информацию о том, какие мультфильмы будут показывать в отдельных учреждениях культуры, можно узнать в самих организациях, а также по телефону Воронежского областного центра народного творчества и кино 8 (473)262 82 73 (доб. 206).