В МЭИ создали энергосберегающие технологии для угольных ТЭС

Во всех решениях, которые предложил коллектив отдела НОЦ «Экология энергетики» НИУ «МЭИ» под руководством Ирины Путиловой, газопоршневая машина вращает ротор мельницы вместо электродвигателя. Выхлопные газы ГПД с температурой 400 — 600 градусов Цельсия могут сбрасываться в котел для участия в выработке пара, направляться в теплообменник для нагрева сетевой воды либо после смешивания с холодным воздухом использоваться для предварительной сушки сырого угля.