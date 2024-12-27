В МЭИ создали энергосберегающие технологии для угольных ТЭС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты НИУ «МЭИ» разработали новые энергосберегающие технологии для угольных тепловых электростанций. Как сообщили в пресс-службе МЭИ, новшества касаются систем приготовления угольной пыли, на которой работают современные ТЭС.
«В основе разработки лежит применение газопоршневых двигателей (ГПД) для привода мельниц с тремя вариантами эффективного использования теплоты выхлопных газов на электростанциях, которые работают одновременно на угольном топливе и природном газе», — отметили в пресс-службе.
Во всех решениях, которые предложил коллектив отдела НОЦ «Экология энергетики» НИУ «МЭИ» под руководством Ирины Путиловой, газопоршневая машина вращает ротор мельницы вместо электродвигателя. Выхлопные газы ГПД с температурой 400 — 600 градусов Цельсия могут сбрасываться в котел для участия в выработке пара, направляться в теплообменник для нагрева сетевой воды либо после смешивания с холодным воздухом использоваться для предварительной сушки сырого угля.
Главными преимуществами новых технологий являются оптимизация топочных процессов, повышение пожаробезопасности системы пылеприготовления, более глубокая сушка угля перед размолом.
«Наши ученые предложили оригинальные решения, обеспечивающие заметную экономию топлива на угольных ТЭС за счет совершенствования тепловой схемы станции и использования современных газопоршневых установок в системе топливоприготовления», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.