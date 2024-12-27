В Ростове с 16 января на двух улицах перекроют движение транспорта

Так, с 16 января по 31 марта будет перекрыт участок улицы Совхозной от дома № 1 до дома № 63. А с 16 января по 30 апреля нельзя будет проехать по участку улицы Прогулочной от дома № 1 до улицы Литовской и по улице Литовской от улицы Литовской до улицы Эстафетной.