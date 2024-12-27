Анатолий Серышев исполнил новогоднюю мечту мальчика из Иркутска

«Большая благодарность нашей семьи полномочному представителю Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, мы верили, что в канун Нового года желание сбудется. Конечно, спасибо всем, кто причастен к такой замечательной акции — “Елка желаний”, — сказала мама Даниила Татьяна Беньковская. В ближайшие дни сбудутся и другие заветные желания ребят из регионов Сибири. Кроме того, 20 декабря перед заседанием Государственного Совета в Москве полпред снял с елки еще четыре шара с детскими желаниями.