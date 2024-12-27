Анатолий Серышев исполнил новогоднюю мечту мальчика из Иркутска

10-летний Даниил Беньковский стал участником новогодней акции «Елка желаний». В письме он написал, что хотел бы покататься на собачьей упряжке. Даниил учится на «отлично» в 4 классе средней школы № 29 Иркутска. Увлекается биологией, написал несколько исследовательских работ. Даниилу интересна политика, он смотрит новостные программы. Занимается плаванием, катается на велосипеде, любит общение с друзьями и активный отдых.
«Про езду на собаках узнал из кино, несколько раз видел это в фильмах, хочется попробовать самому прокатиться в такой упряжке. Сегодня утром родители мне сказали, что меня ждет такой сюрприз. Я очень рад», — поделился Даниил Беньковский.
В питомнике «К-9» для Даниила сначала организовали экскурсию, познакомили с животными, которые там содержатся, рассказали о правилах питания, выгула собак. Для езды в упряжке используют собак породы хаски. Каюр Артем Саловаров познакомил Даниила со своими питомцами. Хаски отличаются высоким интеллектом, выносливостью, обладают большой энергией, приспособлены для жизни в сибирских условиях.
Как рассказал каюр, каждая собака занимает определенное место в упряжке. Первой парой идут лидеры, способные вести за собой остальных. Учитывается также неконфликтность собак, их совместимость друг с другом по особенностям характера. Замыкают упряжку самые сильные и выносливые животные. Кроме того, хаски очень доброжелательны к человеку, в чем Даниил лично убедился, став пассажиром необычного транспортного средства. Около 20 минут длилось путешествие, которое впечатлило начинающего каюра.
«Не ожидал, что смогу покататься так долго. Было неожиданно, когда собаки ускорялись, становилось веселее. Получился настоящий сюрприз. Я очень доволен. Теперь обязательно почитаю побольше об этих собаках. Возможно, даже захочу стать кинологом. Собаки, они очень добрые, нуждаются в нашей заботе, потому что они настоящие друзья человека. Спасибо всем, кто помог осуществиться моей мечте», — сказал Даниил Беньковский.
«Большая благодарность нашей семьи полномочному представителю Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву, мы верили, что в канун Нового года желание сбудется. Конечно, спасибо всем, кто причастен к такой замечательной акции — “Елка желаний”, — сказала мама Даниила Татьяна Беньковская. В ближайшие дни сбудутся и другие заветные желания ребят из регионов Сибири. Кроме того, 20 декабря перед заседанием Государственного Совета в Москве полпред снял с елки еще четыре шара с детскими желаниями.
Анатолий Серышев исполнит мечты восьмилетней Виктории из Донецкой Народной Республики, двенадцатилетнего Вадима из Алтайского края, одиннадцатилетней Анастасии из Омской области и двенадцатилетней Дарьи из Северска Томской области. Участие в акции «Елка желаний» — добрая традиция для Анатолия Серышева. В 2023 году полпред помог воплотить в жизнь заветные мечты тринадцати ребят из регионов Сибири и Луганской Народной Республики, а годом ранее исполнил новогодние желания восьми юных сибиряков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.