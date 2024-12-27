Какого числа отмечают старый Новый год в России и какие традиции с ним связаны

Несмотря на то, что это неофициальный праздник, россияне его любят. Ведь это дополнительная возможность продлить новогодние торжества и поздравить тех родственников и друзей, с кем еще не удалось встретиться. История праздника, как его отмечают и чем в этот день традиционно угощают гостей — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Старый Новый год — уникальное явление в культуре России. Отмечается он в одну и ту же дату — 14 января — и служит органичным продолжением новогодних гуляний. Несмотря на то, что это неофициальный праздник, россияне его любят. Ведь это дополнительная возможность продлить новогодние торжества и поздравить тех родственников и друзей, с кем еще не удалось встретиться. История праздника, как его отмечают и чем в этот день традиционно угощают гостей — в материале «Газеты.Ru».

Как появился старый Новый год.

Старый Новый год — праздник, суть которого очень непросто осмыслить иностранцам в России. Почему Новый год называют старым и как он появился, «Газете.Ru» рассказала кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.

До революции царская Россия жила по юлианскому календарю, который сегодня называется «старый стиль». При этом Европа уже давно перешла на григорианский.

14 февраля 1918 года по решению большевистского правительства Россия ввела григорианский календарь, чтобы избавиться от разницы в датах с большинством других стран мира. Это решение не приняла Русская православная церковь, продолжающая и сегодня ориентироваться на юлианский календарь. То есть из употребления он окончательно не вышел. Так и получилось, что Новый год в России стали праздновать дважды: по старому и новому стилю.

Традиции старого Нового года.

Старый Новый год, в отличие от 1 января, отмечают не так шумно и с меньшим размахом. Это камерный, тихий, спокойный вечер для встречи с родными и близкими друзьями. Те, кто его празднуют, обычно собираются с семьей за столом, смотрят новогодние фильмы, иногда обмениваются небольшими подарками.

Обычаи старого Нового года.

* Богатый стол. Считается, что чем изобильнее он будет, тем богаче и щедрее этот год будет к семье.



* Предсказания и гадания. Старый Новый год считается временем, когда можно выяснить, что принесет судьба в будущем. В эту ночь девушки издревле гадали на суженого.



* Маскарад. Еще со времен царской России в эти дни было принято устраивать балы-маскарады. Сегодня эта традиция нашла свое отражение в костюмированных вечеринках.

Считается, что в ночь на старый Новый год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Приметы праздника.

Что нельзя делать на старый Новый год:

* Брать или давать в долг деньги.



* Убирать в доме и выносить мусор.



* Считать мелочь: пророчит человеку печаль и обильные слезы.



* Любоваться собой в зеркале: можно потерять свою красоту.



* Браниться, обижать родных и друзей: год удачи не будет.

Что принято делать на старый Новый год:

* Украшать дом игрушками, гирляндами, сосновыми ветками.



* Покупать подарки для родных и друзей.



* Веселиться от души.



* Навестить друзей и родных, которых не успели поздравить с 1 января.



* Попросить у родных прощения за обиды и пожелать им самого лучшего.



* Трижды менять наряды в течение дня: считается, что так удача будет сопутствовать вам весь год.



* Приобрести новый веник: считается, что это принесет богатство.

Традиции праздничного стола на старый Новый год.

С 13 на 14 января, когда мы сегодня отмечаем старый Новый год, приходился славянский праздник Васильев день. На него очень важно было проявить щедрость, особенно в еде.

«Какой стол — таков и год» — считали наши предки и выставляли на стол все, что имели в своем доме, угощая родственников, соседей и друзей«, — рассказала “Газете.Ru” нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева.

Традиции «староновогоднего» стола.

* Главное место на праздничном столе в старый Новый год занимала кутья, отметила Юлия Ковалева. Праздник начинался именно с этого блюда: каждый присутствующий должен был съесть свою порцию и после приступить к другим яствам. Кутью готовили из пшеницы, добавляли мед, много орехов и изюма, мак. А вот привычная нам кутья, приготовленная из риса, считалась самой богатой и желанной, потому что рис был редким зерном в те времена.



* Вторым важным блюдом на празднике были вареники с разными начинками. На этом блюде гадали на судьбу. Творожная начинка предвещала крепкое здоровье, вареники с капустой — материальное благополучие, начинка из мяса — счастье в доме, а встречу с суженым и скорую свадьбу сулили вареники с грибами.



* Особое место на праздничном столе занимала любая выпечка — хлеб, булочки, ватрушки и блины. Из напитков на стол подавали ягодные кисели и морсы, не возбранялся алкоголь.

Также, по словам Юлии Ковалевой, было принято готовить много мясных блюд, в частности, холодец, голубцы. Самым щедрым блюдом считался запеченный поросенок в собственном соку. Согласно приметам, после такого угощения год у хозяев дома точно должен быть удачным и изобильным.

Рецепты блюд на старый Новый год.

~Кутья пшеничная с изюмом~

Ингредиенты:

* пшеница: 100 г;



* мак: 50 г;



* орехи (миндаль или грецкие): 100 г;



* изюм: 50 г;



* мед: по вкусу;

Приготовление.

* Промойте пшеницу под холодной водой, затем отварите ее в кастрюле, добавив достаточное количество воды (примерно 2−3 части воды на 1 часть пшеницы). Варите на медленном огне до мягкости, это займет около 30−40 минут. Готовую пшеницу откиньте на дуршлаг и остудите.



* В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавьте мак и варите на среднем огне 5−10 минут. Затем откиньте мак на сито и дайте ему остыть. После этого можно аккуратно раздавить его с помощью скалки или ложки для получения более мелкой текстуры. Орехи предварительно поджарьте на сковороде без масла на среднем огне до появления аромата. Затем охладите и нарежьте орехи на маленькие кусочки или измельчите в блендере.



* Промойте изюм в холодной воде и замочите его в горячей воде на 10 минут, чтобы он распарился.



* В большой чаше соедините охлажденную пшеницу, раздавленный мак, орехи и изюм. Добавьте мед по вкусу и хорошо перемешайте до однородной массы. Кутья готова!

~Постные вареники с капустой~

Ингредиенты:

* мука пшеничная: 350 г;



* соль: по вкусу;



* лук: 1 шт.



* морковь: 1 шт.



* масло (растительное или оливковое): 50 мл;



* капуста белокочанная: 500 г.

Приготовление.

* В глубокой чаше перемешайте муку и соль. Постепенно добавьте 150 мл теплой воды и замесите однородное тесто. Закройте тесто пленкой и оставьте его на 50 минут для расстойки.



* Очистите лук и морковь. Натрите морковь на крупной терке, а лук нарежьте мелкими кубиками. Капусту нарежьте тонкими полосками. В сковороде нагрейте растительное масло и добавьте туда лук, морковь и капусту. Тушите на среднем огне, периодически помешивая, до готовности (примерно 15−20 минут).



* Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте его в пласт толщиной 2−3 мм. С помощью стакана или формочки вырезайте кружки. На каждый кружок кладите начинку и формируйте вареники, плотно прижимая края.



* Варите вареники в большом количестве кипящей подсоленной воды 5−7 минут. Как они всплывут на поверхность, дайте им повариться еще 1−2 минуты.



* Подавайте вареники горячими, с зеленым луком или сливочным маслом.

~Ватрушки без дрожжей~

Ингредиенты:

Для теста:

* творог: 200 г;



* яйцо: 1 шт. и 1 белок;



* мука: 130 г;



* сахар: 1 ст. л.;



* масло растительное: 1 ст. л.;



* разрыхлитель: 1 ч. л.;



* щепотка соли и ванилина.

Для начинки:

* творог: 130 г;



* желток: 1 шт.;



* сахар: 1 ст. л.;



* ягоды по желанию.

Приготовление.

* В глубокой чаше смешайте творог, яйцо, белок, сахар, растительное масло, соль и ванилин. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. В отдельной чаше просейте муку с разрыхлителем, затем добавьте к творожной смеси частями, замешивая тесто.



* Скатайте тесто в шар, накройте пленкой и уберите в холодильник на 10 минут. В другой миске смешайте творог, желток и сахар. Если начинка получится слишком жидкой, добавьте немного манки или муки, чтобы она стала более густой.



* Достаньте тесто из холодильника и раскатайте в колбаску. Разделите на равные части, каждую часть скатайте в шарик. Переложите их на противень, застеленный пергаментом. Опустите дно стакана в муку и выдавите в каждом шарике углубление для начинки. Наполните углубления творожной начинкой и добавьте ягоды.



* Выпекайте в заранее разогретой до 180 духовке около 20 минут до золотистой корочки.

~Оливье по особенному рецепту~

Своим семейным рецептом салата оливье поделился с «Газетой.Ru» бренд-шеф отеля Palmira Palace Resort & SPA Евгений Ковалевский.

«Как дань традиции, мы празднуем старый Новый год 14 января. Но только это уже не так масштабно и громко, как 1 января, а по-семейному, в кругу самых близких и любимых людей. Традиция отмечать старый Новый год у нас в семье идет от любимой бабушки Нади, поэтому всегда готовим салат оливье по ее рецепту», — рассказал он.

Ингредиенты на 1 порцию салата:

* сыр голландский 40 гр;



* морковь запеченная на крупной соли 30 гр;



* зеленый горошек консервированный 15 гр;



* яйцо куриное 40 гр;



* огурцы соленые 25 гр;



* яблоко зеленое 15 гр;



* колбаса докторская 40 гр;



* майонез 15 гр;



* сметана 15 гр;



* соль 1 гр.

Приготовление:

* Запекайте морковь в духовке на подушке из крупной соли при температуре 180−200°C 50 мин. Так она сохранит правильную текстуру, все витамины и полезные свойства.



* Вместо картофеля добавляем мягкий голландский сыр.



* Сметану смешиваем с майонезом.



* Все аккуратно режем, перемешиваем и подаем к столу.

~Кулебяка~

Один из лучших способов создать праздничную атмосферу в старый Новый год — приготовить традиционное блюдо. Идеальный выбор для этого вечера — кулебяка, заявил «Газете.Ru» лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

«Этот старинный русский пирог с богатой начинкой давно стал символом домашнего тепла», — пояснил он.

Ингредиенты.

Для теста:

* молоко — 250 мл;



* сухие дрожжи — 7 г (или свежие — 20 г);



* сахар — 2 ст. л.;



* мука — 500 г;



* яйцо — 2 шт.;



* сливочное масло (растопленное) — 100 г;



* щепотка соли.

Для начинки:

* лосось (филе) — 300 г;



* рис — 150 г;



* лук репчатый — 1 крупная головка;



* вареные яйца — 2 шт.;



* укроп (свежий или замороженный) — небольшой пучок;



* сливочное масло — 50 г;



* соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

* Подогрейте молоко — оно должно быть теплым, но не горячим. Разведите в нем дрожжи, добавьте сахар и оставьте минут на 10, чтобы дрожжи «заработали» и появились пузырьки. Затем добавьте яйца, щепотку соли и растопленное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте подходить на час в теплом месте.



* Пока тесто подходит, займемся начинкой. Рис отварите привычным способом до готовности и остудите. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Филе лосося нарежьте небольшими кусочками, приправьте солью и перцем. Вареные яйца измельчите. Укроп мелко нарежьте.



* Когда тесто увеличится вдвое, раскатайте его в пласт толщиной около 1 см. В центр выкладывайте слои начинки — сначала половину риса с луком и укропом, затем кусочки лосося, после вареные яйца и снова рис. Старайтесь, чтобы начинки было много, но она не вываливалась.



* Заверните края теста так, чтобы полностью укрыть начинку, и тщательно защипните их. Переверните кулебяку швом вниз и аккуратно переложите на противень, застеленный пергаментом.



* Смажьте кулебяку взбитым яйцом для румяной корочки. Сделайте несколько небольших надрезов сверху, чтобы выходил пар. Разогрейте духовку до 180 и выпекайте около 40 минут, пока пирог не станет золотистым.

