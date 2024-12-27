Какого числа отмечают старый Новый год в России и какие традиции с ним связаны

Старый Новый год — уникальное явление в культуре России. Отмечается он в одну и ту же дату — 14 января — и служит органичным продолжением новогодних гуляний. Несмотря на то, что это неофициальный праздник, россияне его любят. Ведь это дополнительная возможность продлить новогодние торжества и поздравить тех родственников и друзей, с кем еще не удалось встретиться. История праздника, как его отмечают и чем в этот день традиционно угощают гостей — в материале «Газеты.Ru».
Как появился старый Новый год.
Старый Новый год — праздник, суть которого очень непросто осмыслить иностранцам в России. Почему Новый год называют старым и как он появился, «Газете.Ru» рассказала кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.
До революции царская Россия жила по юлианскому календарю, который сегодня называется «старый стиль». При этом Европа уже давно перешла на григорианский.
14 февраля 1918 года по решению большевистского правительства Россия ввела григорианский календарь, чтобы избавиться от разницы в датах с большинством других стран мира. Это решение не приняла Русская православная церковь, продолжающая и сегодня ориентироваться на юлианский календарь. То есть из употребления он окончательно не вышел. Так и получилось, что Новый год в России стали праздновать дважды: по старому и новому стилю.
Традиции старого Нового года.
Старый Новый год, в отличие от 1 января, отмечают не так шумно и с меньшим размахом. Это камерный, тихий, спокойный вечер для встречи с родными и близкими друзьями. Те, кто его празднуют, обычно собираются с семьей за столом, смотрят новогодние фильмы, иногда обмениваются небольшими подарками.
Обычаи старого Нового года.
* Богатый стол. Считается, что чем изобильнее он будет, тем богаче и щедрее этот год будет к семье.
Считается, что в ночь на старый Новый год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Приметы праздника.
Что нельзя делать на старый Новый год:
* Брать или давать в долг деньги.
Что принято делать на старый Новый год:
* Украшать дом игрушками, гирляндами, сосновыми ветками.
Традиции праздничного стола на старый Новый год.
С 13 на 14 января, когда мы сегодня отмечаем старый Новый год, приходился славянский праздник Васильев день. На него очень важно было проявить щедрость, особенно в еде.
«Какой стол — таков и год» — считали наши предки и выставляли на стол все, что имели в своем доме, угощая родственников, соседей и друзей«, — рассказала “Газете.Ru” нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева.
Традиции «староновогоднего» стола.
* Главное место на праздничном столе в старый Новый год занимала кутья, отметила Юлия Ковалева. Праздник начинался именно с этого блюда: каждый присутствующий должен был съесть свою порцию и после приступить к другим яствам. Кутью готовили из пшеницы, добавляли мед, много орехов и изюма, мак. А вот привычная нам кутья, приготовленная из риса, считалась самой богатой и желанной, потому что рис был редким зерном в те времена.
Также, по словам Юлии Ковалевой, было принято готовить много мясных блюд, в частности, холодец, голубцы. Самым щедрым блюдом считался запеченный поросенок в собственном соку. Согласно приметам, после такого угощения год у хозяев дома точно должен быть удачным и изобильным.
Рецепты блюд на старый Новый год.
~Кутья пшеничная с изюмом~
Ингредиенты:
* пшеница: 100 г;
Приготовление.
* Промойте пшеницу под холодной водой, затем отварите ее в кастрюле, добавив достаточное количество воды (примерно 2−3 части воды на 1 часть пшеницы). Варите на медленном огне до мягкости, это займет около 30−40 минут. Готовую пшеницу откиньте на дуршлаг и остудите.
~Постные вареники с капустой~
Ингредиенты:
* мука пшеничная: 350 г;
Приготовление.
* В глубокой чаше перемешайте муку и соль. Постепенно добавьте 150 мл теплой воды и замесите однородное тесто. Закройте тесто пленкой и оставьте его на 50 минут для расстойки.
~Ватрушки без дрожжей~
Ингредиенты:
Для теста:
* творог: 200 г;
Для начинки:
* творог: 130 г;
Приготовление.
* В глубокой чаше смешайте творог, яйцо, белок, сахар, растительное масло, соль и ванилин. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. В отдельной чаше просейте муку с разрыхлителем, затем добавьте к творожной смеси частями, замешивая тесто.
~Оливье по особенному рецепту~
Своим семейным рецептом салата оливье поделился с «Газетой.Ru» бренд-шеф отеля Palmira Palace Resort & SPA Евгений Ковалевский.
«Как дань традиции, мы празднуем старый Новый год 14 января. Но только это уже не так масштабно и громко, как 1 января, а по-семейному, в кругу самых близких и любимых людей. Традиция отмечать старый Новый год у нас в семье идет от любимой бабушки Нади, поэтому всегда готовим салат оливье по ее рецепту», — рассказал он.
Ингредиенты на 1 порцию салата:
* сыр голландский 40 гр;
Приготовление:
* Запекайте морковь в духовке на подушке из крупной соли при температуре 180−200°C 50 мин. Так она сохранит правильную текстуру, все витамины и полезные свойства.
~Кулебяка~
Один из лучших способов создать праздничную атмосферу в старый Новый год — приготовить традиционное блюдо. Идеальный выбор для этого вечера — кулебяка, заявил «Газете.Ru» лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.
«Этот старинный русский пирог с богатой начинкой давно стал символом домашнего тепла», — пояснил он.
Ингредиенты.
Для теста:
* молоко — 250 мл;
Для начинки:
* лосось (филе) — 300 г;
Приготовление:
* Подогрейте молоко — оно должно быть теплым, но не горячим. Разведите в нем дрожжи, добавьте сахар и оставьте минут на 10, чтобы дрожжи «заработали» и появились пузырьки. Затем добавьте яйца, щепотку соли и растопленное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте подходить на час в теплом месте.