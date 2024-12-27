По факту аварии со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии начало расследование еще одно ведомство

Государственная инспекция труда Башкирии начала расследовать недавнее ДТП, в котором пострадали три сотрудника школы села Нижнесикиязово Балтачевского района. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 23 декабря, недалеко от деревни Ташлы-Елга на 56 километре дороги Бураево-Старобатлачево-Куеда. Школьный автобус «ПАЗ», проезжая по второстепенной дороге перекресток без светофора, не уступил дорогу ехавшему по главной бензовозу MAN. В итоге произошло столкновение.
В салоне автобуса в тот момент были 19 человек, включая 17 детей. В результате происшествия пострадали трое детей, 46-летняя повар, 51-летняя сопровождающая и 64-летний водитель, всех шестерых госпитализировали в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Гострудинспекция начала расследование по факту инцидента.
— В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, — заявили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.