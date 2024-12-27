Иркутянин станет ведущим авторского «Голубого огонька» с оперными звездами

«Традиция встречать новогоднюю ночь в кругу друзей и родных — одна из самых крепких для нашего народа. Вместе с коллегами из Мариинского театра мы решили записать классический “Новогодний огонек”. Надеемся, что наш проект сделает ваш праздник чуть ярче! Хочу подчеркнуть, что он имеет строго некоммерческий характер и реализован благодаря личной инициативе каждого из нас», — отметил Глеб Перязев.