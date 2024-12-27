Иркутянин станет ведущим авторского «Голубого огонька» с оперными звездами

Глеб Перязев, уроженец Иркутска и солист Мариинского театра, станет ведущим авторского «Голубого огонька». В концерте примут участие победители международного конкурса имени П. И. Чайковского (12+), которые исполнят известные новогодние песни. Программа выйдет 31 декабря, начиная с 12:00 по московскому времени, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы администрации Иркутска, его соведущей выступит балерина Мариинского театра Мария Буланова. В рамках программы зрители услышат исполнение популярных новогодних песен от восходящих звезд российской оперной сцены, таких как Зинаида Царенко, Мирослав Молчанов, Екатерина Савинкова, Александр Михайлов, Роман Широких и другие.
«Традиция встречать новогоднюю ночь в кругу друзей и родных — одна из самых крепких для нашего народа. Вместе с коллегами из Мариинского театра мы решили записать классический “Новогодний огонек”. Надеемся, что наш проект сделает ваш праздник чуть ярче! Хочу подчеркнуть, что он имеет строго некоммерческий характер и реализован благодаря личной инициативе каждого из нас», — отметил Глеб Перязев.
Концерт будет доступен для всех желающих в социальной сети «ВКонтакте» (18+).