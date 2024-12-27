Эксперты оценили эффективность работы властей Ростова-на-Дону

Эффективность рассматривали в политико-управленческом и социально-экономическом блоках. По итогам донская столица пятая в списке. Также в исследовании указано, что Ростов-на-Дону «позитивно выделяется среди городов, где 2025 году пройдут прямые выборы в местные представительные органы».