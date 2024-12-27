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Эксперты оценили эффективность работы властей Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону вошли в рейтинг эффективного управления в городах России.

Источник: Комсомольская правда

Работу властей Ростова-на-Дону оценили в рамках рейтинга эффективности управления в городских округах России. Исследование провели аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В публикации отмечается, что рейтинг сформировали на основе мнений экспертов и результатов статистики. Оценка не привязана к личностям управленцев, но показывает актуальные результаты работы муниципальной власти в целом.

Внимание уделялось ряду различных аспектов: от общественной поддержки и продвижения городских интересов на региональном и федеральном уровнях до показателей управления в сферах ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.

Эффективность рассматривали в политико-управленческом и социально-экономическом блоках. По итогам донская столица пятая в списке. Также в исследовании указано, что Ростов-на-Дону «позитивно выделяется среди городов, где 2025 году пройдут прямые выборы в местные представительные органы».