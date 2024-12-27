В «Матросской тишине» нашли мертвым фигуранта дела о пытках в тюремной больнице

После публикации видео из саратовской тюремной больницы Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку, ФСИН сообщила об увольнении 18 сотрудников службы. Впоследствии Gulagu.net также выложил еще несколько видеороликов с пытками, которые происходили в исправительных колониях в других регионов. На основании этих кадров СК возбудил десятки уголовных дел. В ноябре 2021 года глава ФСИН Александр Калашников покинул свой пост. Как сообщало агентство «Интерфакс», его отставка была связана с пытками в российских тюрьмах.