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Воронежцам сообщили график работы медучреждений в новогодние праздники

Корректировки будут действовать с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящих новогодних праздниках медицинские учреждения Воронежской области изменят графики работы. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Поликлиники будут работать в привычном формате 3 и 6 января. А вот 30 декабря, 2, 4 и 8 января прием пациентов пройдет в одну смену — с 8:00 до 14.00. 31 декабря, 1, 5 и 7 января в этих учреждениях будут выходные.

Неотложную стоматологическую помощь в круглосуточном режиме взрослые воронежцы смогут получить в стоматологической поликлинике № 4, а несовершеннолетние — в детской стоматполиклинике № 2.

Тем временем, областное патологоанатомическое бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы будут работать 30, 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00.

Стационары, травмпункты и службы скорой помощи продолжат круглосуточную работу.

Более подробный график работы медицинских учреждений региона можно узнать по ссылке.

медицина