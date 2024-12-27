Воронежцам сообщили график работы медучреждений в новогодние праздники

Поликлиники будут работать в привычном формате 3 и 6 января. А вот 30 декабря, 2, 4 и 8 января прием пациентов пройдет в одну смену — с 8:00 до 14.00. 31 декабря, 1, 5 и 7 января в этих учреждениях будут выходные.