В Воронеже участок между площадью Ленина и Кольцовским сквером станет пешеходным

В Воронеже станет пешеходным участок между площадью Ленина и Кольцовским сквером. Гулять по нему можно будет три дня — начиная с 31 декабря. Об этом рассказал мэр города Сергей Петрин в своем телеграм-канале 27 декабря.
Кроме того, в Новый год прогулочную зону расширят. Она будет ограничена улицами Карла Маркса, Пушкинской, Платонова и Дзержинского. А праздничная локация на площади Ленина в новогоднюю ночь будет открыта до 2.00.
В связи с этим ограничат движение транспортных средств и изменят схему движения маршруток.