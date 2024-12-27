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В Воронеже участок между площадью Ленина и Кольцовским сквером станет пешеходным

По нему можно будет свободно прогуливаться в течении трех праздничных дней.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже станет пешеходным участок между площадью Ленина и Кольцовским сквером. Гулять по нему можно будет три дня — начиная с 31 декабря. Об этом рассказал мэр города Сергей Петрин в своем телеграм-канале 27 декабря.

Кроме того, в Новый год прогулочную зону расширят. Она будет ограничена улицами Карла Маркса, Пушкинской, Платонова и Дзержинского. А праздничная локация на площади Ленина в новогоднюю ночь будет открыта до 2.00.

В связи с этим ограничат движение транспортных средств и изменят схему движения маршруток.