Кассовый аппарат стал причиной пожара в кафе в Новой Боровой под Минском

В Минске в кафе загорелся кассовый аппарат. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел в популярном кафе сети «Хинкальня» в минском микрорайоне Новая Боровая.
Подразделения МЧС выехали на место возгорания после срабатывания системы «Молния» в деревне Копище Минского района. Пожар произошел в помещении кафе «Хинкальня» на улице Михаила Миля.
На месте спасатели установили, что в кафе загорелся кассовый аппарат. Оперативно пожар был локализован и ликвидирован.
К счастью, никто не пострадал. Причину инцидента еще предстоит установить.
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