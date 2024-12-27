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Кассовый аппарат стал причиной пожара в кафе в Новой Боровой под Минском

Пожар произошел в популярном кафе из-за кассового аппарата в Новой Боровой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в кафе загорелся кассовый аппарат. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в популярном кафе сети «Хинкальня» в минском микрорайоне Новая Боровая.

Подразделения МЧС выехали на место возгорания после срабатывания системы «Молния» в деревне Копище Минского района. Пожар произошел в помещении кафе «Хинкальня» на улице Михаила Миля.

На месте спасатели установили, что в кафе загорелся кассовый аппарат. Оперативно пожар был локализован и ликвидирован.

К счастью, никто не пострадал. Причину инцидента еще предстоит установить.

Также под Мозырем пенсионерка погибла под колесами автобуса, который обгонял трактор.

И водитель пострадал в результате опрокидывания микроавтобуса в Столинском районе.