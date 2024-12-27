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В Ростове на Новый год вводят дополнительные антитеррористические меры

Жителей и гостей Ростова-на-Дону попросили проявлять бдительность на праздниках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников и Рождества приняли дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности, сообщают городские власти.

Особое внимание уделяется безопасности мест массового пребывания людей, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Всех жителей и гостей города просят не терять бдительность в праздничные дни.

— Наиболее эффективный метод противодействия террористическим актам — это их предупреждение. Здесь неоценимую помощь играет своевременная информация со стороны населения, — говорится на сайте администрации донской столицы.

При обнаружении подозрительных предметов или брошенных машин всех просят сразу же звонить в полицию или на номер «112». Также следует сообщать о неадекватном поведении сомнительных людей.