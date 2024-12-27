Любимова сообщила о состоянии иконы «Святая Троица» Рублева

«13 декабря в Сергиеву лавру выезжала реставрационная комиссия, чтобы осмотреть икону и оценить ее состояние. Все параметры, предъявляемые к хранению, соблюдаются. Визуальный осмотр показал, что “Святая Троица” чувствует себя хорошо. Проведены все необходимые обследования, сделана детальная фотофиксация. Все эти данные обработают, и будет составлен официальный протокол», — сказала Любимова.