Любимова сообщила о состоянии иконы «Святая Троица» Рублева

Глава ведомства подчеркнула, что требования по пребыванию иконы в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры соблюдаются, организована круглосуточная работа физической охраны, используются технические меры наблюдения и защиты, ведется биоконтроль и микологический мониторинг пространства собора.
«13 декабря в Сергиеву лавру выезжала реставрационная комиссия, чтобы осмотреть икону и оценить ее состояние. Все параметры, предъявляемые к хранению, соблюдаются. Визуальный осмотр показал, что “Святая Троица” чувствует себя хорошо. Проведены все необходимые обследования, сделана детальная фотофиксация. Все эти данные обработают, и будет составлен официальный протокол», — сказала Любимова.
Министр добавила, что ежеквартальные осмотры будут проводиться с учетом расписания богослужений в соборе.
Икону «Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде 23 июня текущего года.
Решение о возвращении иконы в лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Уже летом Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» лавре. С начала января она временно находилась в храме Христа Спасителя и была доступна для поклонения.