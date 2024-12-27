Любимова рассказала о важности Евразийской кинопремии

Приглашение стать частью Евразийской киноакадемии и кинопремии отправлено в том числе на Кубу, в Венесуэлу, Сербию, Сенегал, Эфиопию, Турцию и Сирию. Об этом в разговоре с «Известиями» 27 декабря рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«На данный момент приглашение присоединиться к проекту также было направлено на Кубу, в Бразилию, Венесуэлу, Сербию, Индию, Вьетнам, Сенегал, Эфиопию, Турцию и Сирию», — сказала она.
Министр добавила, что участие в проекте документально подтвердил Китай. Иран, Казахстан и ЮАР отметили важность мероприятия и дали предварительное согласие.
«Это очень важный для нас проект. Евразийская киноакадемия и кинопремия призваны стать площадкой для укрепления культурных связей и расширения международного взаимодействия», — подчеркнула Любимова.
По ее словам, проект широко заявлен в странах БРИКС, СНГ и других дружественных государствах Глобального Юга.
Для стран, не входящих в Евразийское пространство, но разделяющих культурные ценности объединения, будет создана отдельная номинация.
Презентация киноакадемии состоится весной будущего года в Москве. Там же будет дан старт приему заявок на первую Открытую Евразийскую кинопремию, проведение которой запланировано в октябре 2025 года.