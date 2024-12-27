Любимова рассказала о важности Евразийской кинопремии

Приглашение стать частью Евразийской киноакадемии и кинопремии отправлено в том числе на Кубу, в Венесуэлу, Сербию, Сенегал, Эфиопию, Турцию и Сирию. Об этом в разговоре с «Известиями» 27 декабря рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.