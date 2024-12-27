Как приучить собаку к громким звукам салютов и фейерверков: советы кинолога

Собаки обладают более тонким слухом, чем люди. Звуки, которые нам кажутся просто громкими, для них могут быть оглушающими. Резкий взрыв, свист летящей петарды, треск залпов — все это звучит для собаки громче и может вызвать приступ паники. Представьте, если бы вы вдруг очутились в комнате, где музыка играет в десятки раз громче, чем ваша любимая песня в наушниках. Вы наверняка оказались бы в стрессе и постарались поскорее убежать оттуда. Примерно то же самое испытывают собаки, только они не понимают, что происходит, и не могут самостоятельно найти «кнопку» для выключения этого шума.