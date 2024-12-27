В РОЦИТ рассказали о новых приемах интернет-мошенников

Чтобы защитить себя от уловок мошенников, соблюдайте простые правила кибербезопасности. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если сообщение кажется правдоподобным, и не вводите личные данные на незнакомых сайтах. Убедитесь, что вы используете только официальные номера телефонов для связи с важными сервисами, такими как «Госуслуги». При подключении к интернету избегайте использования VPN-сервисов, особенно бесплатных, которые могут не только не защитить ваши данные, но и стать инструментом в руках злоумышленников.