Любимова отметила важность присвоения МГТ статуса федерального

Присвоение Московскому Губернскому театру статуса федерального позволит обновить репертуар и повысить мастерство творческих работников и административного персонала. Об этом 27 декабря в интервью «Известиям» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она отметила, что такой шаг является важным для развития учреждения и позволяет реализовывать проекты по сохранению и защите художественного наследия.
«Кроме того, изменение статуса означает и повышение роста профессионального мастерства как творческих работников, так и административного персонала. Для театра это значит обогащение его художественной жизни, обновление репертуара и в целом расширение горизонтов для деятельности. Мы очень рады присоединению Московского Губернского театра к большой федеральной семье», — сказала министр.
Любимова добавила, что в текущем театральном сезоне МГТ представил четыре премьеры, в том числе «Капитанскую дочку» в постановке худрука театра Сергея Безрукова. Также театр продолжит принимать Большой Детский фестиваль, который проводится каждый год.