Любимова отметила важность присвоения МГТ статуса федерального

«Кроме того, изменение статуса означает и повышение роста профессионального мастерства как творческих работников, так и административного персонала. Для театра это значит обогащение его художественной жизни, обновление репертуара и в целом расширение горизонтов для деятельности. Мы очень рады присоединению Московского Губернского театра к большой федеральной семье», — сказала министр.