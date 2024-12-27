За сутки берега реки Дон обмелеют на участке от Аксая до Азова

В Ростовской области в ближайшие сутки продолжится обмеление берегов реки Дон. Об этом говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— В течение суток 27 декабря, а также ночью и утром 28 декабря в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова ожидаются низкие уровни воды — в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — предупредили синоптики.
При этом специалисты подчеркивают: «опасных гидрологических явлений не ожидается». Добавим, утром 26 декабря уровень воды вблизи Аксая был на 18 см ниже неблагоприятной отметки.