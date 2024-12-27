В Казани завершили реконструкцию дома Каменева на улице Кремлевской

По словам председателя Комитета Татарстана по охране ОКН Ивана Гущина, в процессе работ был восстановлен исторический облик городской усадьбы. Так, на входе в здание по ул. Кремлевской воссозданы навесы на столбах, приямки с металлическими решетками с остеклением в виде призм — они обеспечивают естественное освещение в подвале. Также были сделаны навесы над входами в здание по ул. Миславского и в подвал со стороны двора, заменены оконные и дверные заполнения, обустроена наружная водосточная система.