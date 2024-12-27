В Казани завершили реконструкцию дома Каменева на улице Кремлевской

Завершилась реконструкция дома № 7 по ул. Кремлевской, где жил поэт Гаврила Каменев. Работы проводились под контролем Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Реконструкция началась в конце 2022 года. За это время рабочие укрепили стены, своды и фундамент, выполнили гидроизоляцию подвала, заменили аварийные участки кровли, отремонтировали перекрытия и лестницы. Также были отреставрированы фасад и кирпичная кладка. Разбитые участки стен были дополнены кирпичом старого образца.
По словам председателя Комитета Татарстана по охране ОКН Ивана Гущина, в процессе работ был восстановлен исторический облик городской усадьбы. Так, на входе в здание по ул. Кремлевской воссозданы навесы на столбах, приямки с металлическими решетками с остеклением в виде призм — они обеспечивают естественное освещение в подвале. Также были сделаны навесы над входами в здание по ул. Миславского и в подвал со стороны двора, заменены оконные и дверные заполнения, обустроена наружная водосточная система.
В интерьерах отреставрировали кирпичную кладку стен и пола, заменили напольное покрытие, выполнили отделочные работы и капитальный ремонт сетей с прокладкой инженерных каналов в подвале. Прилегающую территорию благоустроили, сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране ОКН.
Старинный двухэтажный дом построили в 1744 году по проекту архитектора Василия Кафтырева. Здание принадлежало семье богатых казанских купцов Каменевых. На цокольном этаже были складские помещения, на первом — 11 лавок под каменными сводами, а на втором — семь жилых комнат. Дом, где жил Гаврила Каменев (один из первых представителей раннего русского романтизма), является объектом культурного наследия республиканского значения.