Любимова анонсировала создание новых экспертных советов по культуре

«Помимо уточнения полномочий и функций действующих экспертных советов по различным направлениям культурной деятельности и оказания услуг, предстоит сформировать новые, дополнив их представителями творческих союзов и организаций, принимающих деятельное участие в реализации государственной культурной политики», — сказала она.
В рамках стратегии планируется формировать госзаказ на создание произведений искусства, в том числе литературых и национальных фильмов, информационных материалов, печатной продукции и услуг учреждений культуры.
«В части Минкультуры России расширится поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, создаваемых дебютантами — выпускниками профильных вузов, отучившимися на режиссера, молодыми постановщиками в возрасте до 35 лет, а также фильмов для детей и юношества, включая анимацию», — подчеркнула министр.
По словам Любимовой, по мере реализации стратегии перечень государственных приоритетов может расширяться и будут появляться дополнительные программы.
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«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов».