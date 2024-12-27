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Любимова анонсировала создание новых экспертных советов по культуре

В России создадут новые экспертные советы для реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года. Об этом в интервью Известиям 27 декабря рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Источник: Известия

«Помимо уточнения полномочий и функций действующих экспертных советов по различным направлениям культурной деятельности и оказания услуг, предстоит сформировать новые, дополнив их представителями творческих союзов и организаций, принимающих деятельное участие в реализации государственной культурной политики», — сказала она.

В рамках стратегии планируется формировать госзаказ на создание произведений искусства, в том числе литературых и национальных фильмов, информационных материалов, печатной продукции и услуг учреждений культуры.

«В части Минкультуры России расширится поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, создаваемых дебютантами — выпускниками профильных вузов, отучившимися на режиссера, молодыми постановщиками в возрасте до 35 лет, а также фильмов для детей и юношества, включая анимацию», — подчеркнула министр.

По словам Любимовой, по мере реализации стратегии перечень государственных приоритетов может расширяться и будут появляться дополнительные программы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Минкультуры поддержит производство не менее 140 национальных фильмов».