Любимова анонсировала создание новых экспертных советов по культуре

«В части Минкультуры России расширится поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, создаваемых дебютантами — выпускниками профильных вузов, отучившимися на режиссера, молодыми постановщиками в возрасте до 35 лет, а также фильмов для детей и юношества, включая анимацию», — подчеркнула министр.