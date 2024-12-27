В Ростовской области планируют увеличить количество модульных Домов культуры

В донской столице прошло заседание Совета по культуре и искусству под председательством врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Участники обсудили концепцию развития культурно-досуговых учреждений региона до 2030 года.
Концепция подразумевает внедрение новых методов в кадровую политику, увеличение числа модульных домов культуры, совершенствование материально-технической базы, а также расширение грантовой поддержки для организации фестивалей и конкурсов. Проект документа будет представлен для обсуждения широкой общественности. После одобрения его главой региона планируется разработка комплексных мер по реализации.
Стоит отметить, что в настоящее время в Ростовской области функционирует более 1200 культурно-досуговых учреждений, из которых 1108 расположены в сельской местности. При этом материально-техническая база почти тысячи домов культуры не обновлялась на протяжении последних пяти лет. На заседании Совета было отмечено, что для исправления ситуации одних бюджетных средств недостаточно.
Так, Юрий Слюсарь высказал мнение, что к модернизации объектов культуры следует активнее привлекать бизнес. Эффективным инструментом в этом вопросе, по мнению главы региона, является инвестиционный налоговый вычет, который позволяет вернуть бизнесменам расходы на социальные объекты в виде налоговой льготы.
К пример, только в текущем году благодаря данному вычету на модернизацию культурных учреждений было привлечено около 120 миллионов рублей частных инвестиций. Эта практика демонстрирует хорошие результаты, однако, по словам Юрия Борисовича, ее необходимо масштабировать.
— Люди живут на селе, и участие социально ответственного бизнеса им не помешало бы. Шаг в этом направлении был бы правильным. Готов призвать наши агропромышленные группы к социально ответственному поведению на селе, — отметил Юрий Слюсарь.