В Ростовской области планируют увеличить количество модульных Домов культуры

Стоит отметить, что в настоящее время в Ростовской области функционирует более 1200 культурно-досуговых учреждений, из которых 1108 расположены в сельской местности. При этом материально-техническая база почти тысячи домов культуры не обновлялась на протяжении последних пяти лет. На заседании Совета было отмечено, что для исправления ситуации одних бюджетных средств недостаточно.